Пропагандиста безопасности дорожного движения обвинили во взяточничестве

14.5.2022 | 14:03 Новости, Происшествия

Сотрудник орловской полиции стал фигурантом уголовного дела.

СУ СК России по Орловской области сообщает о задержании инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ОМВД по Покровскому району. Ему вменяют получение взятки в размере 60 тысяч рублей. Вознаграждение передал водитель, который пытался избежать наказания за ДТП.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативной деятельности УМВД России по Орловской области, уточнили в следственном комитете.

В пресс-службе полиции дополнили, что изначально за освобождение гражданина от административной ответственности подозреваемый вымогал незаконное денежное вознаграждение в 150 тысяч рублей.

Взяточник будет уволен, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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