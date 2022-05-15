Обвиняемый в краже бутылки водки не дожил до суда

В Орловской области решили не судить грабителя после смерти.



Болховский районный суд Орловской области издал постановление о прекращении уголовного дела, которое ранее было возбуждено в отношении местного жителя. Основанием стало заявление руководства сетевого магазина фирменной сети «Пятерочка». Юрлицо по данному делу проходило в качестве потерпевшего. Впрочем, до уголовного разбирательства так и не дошло. Дело в том, что обвиняемый умер незадолго до суда.

В соответствии с п.4 ч.1 ст.24 Уголовно-процессуального кодекса РФ возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае смерти подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего. В данном случае не реабилитации никто не настаивал. Родственники умершего согласились с прекращением дела. Между тем, умершего обвиняли в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).

По версии следствия, мужчина пытался ограбить упомянутый магазин «Пятерочка». Из материалов следует, что он вошел в торговый зал, как обычный покупатель, подошел к стеллажу с алкогольной продукцией и взял с него одну бутылку водки «Талка» емкостью 1 литр и стоимостью 350 рублей. Эту бутылку он спрятал в карман своей куртки и проследовал к выходу из магазина, минуя кассовую зону и не оплатив товар. Однако подозрительного покупателя заметила сотрудница магазина, которая окликнула его и потребовала остановиться. Мужчина пустился наутек, но был задержан охранником. Похищенную бутылку водки у клиента изъяли, после чего вызвали полицию. Добавим, что «грабитель» ранее не был судим.

ИА «Орелград»