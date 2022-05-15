Скандал вокруг площади Жукова не утихнет до июля

ФАС отложило еще на месяц разбирательство по нашумевшему делу о благоустройстве.



Комиссия Орловского УФАС России издала определение об отложении рассмотрения нашумевшего дела, ответчиками по которому выступают муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и компания «Техспецкомплект». Решение принято в связи с необходимостью получения дополнительной информации. На днях ответчики представили в антимонопольный орган свои пояснения, однако этих сведений не хватило для того, чтобы установить их вину или невиновность. Новое слушание назначено на 28 июня 2022 года. Ответчикам предписано представить всю необходимую информацию.

Напомним, дело было возбуждено в феврале этого года по признакам нарушения в действиях МКУ «УКХ» и ООО «Техспецкомплект» требований закона о защите конкуренции при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту благоустройства площади маршала Жукова в Орле. Как мы уже писали, проект широко освещался официальными масс-медиа, поскольку ради его реализации мэрией изначально было принято не понравившееся горожанам решение о переносе с указанной площади в другое место полюбившейся многим ярмарки.

Власти объясняли свою инициативу именно тем, что площадь следует привести в порядок. Денег явно не жалели, и теперь антимонопольному органу предстоит установить: не было ли злоупотреблений при выборе компании, которой в итоге было доверено освоить огромные казенные средства. Напомним также, что этим ремонтом интересуются не только антимонопольщики, но и правоохранители. Так, в декабре 2021 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «по факту хищения денежных средств муниципального образования «Город Орел» в особо крупном размере».

Напомним, что сам ремонт проводился летом 2021 года, а обросший скандалом аукцион по выбору подрядчика провели в июне прошлого года. В январе 2022 года именно из Следственного управления Следственного комитета по Орловской области в УФАС поступили материалы уголовного дела «для рассмотрения и принятия мер в пределах компетенции антимонопольного органа». Из информации следователей следует, что дело возбуждено в отношении неустановленных лиц «УКХ» и «Техспецкомплекта». Напомним, что это расследование тесно связывают с именем Олега Минкина, первого заместителя мэра. Антимонопольщики проверяют подозрения следователей о том, что при подготовке и проведении аукциона между МКУ «УКХ» и «Техспецкомплектом» было заключено некое неформальное соглашение, целью которого могло стать ограничение конкуренции и создание преимущественных условий для указанной компании.

ИА «Орелград»