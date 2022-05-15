Складу спиртзавода потребовалась госохрана

Памятное здание расположено в границах исторического поселения.

Областные власти утвердили предмет охраны в границах исторического поселения регионального значения, имеющего особое значение для истории и культуры Орловской области. Речь идет о селе Волково, расположенном в Подмокринском сельском поселении Мценского района. Соответствующий приказ издало региональное управление по госохране памятников. Документ придает особый статус исторически ценным градоформирующим объектам — зданиям и сооружениям, формирующие историческую застройку и объединенным, в том числе, масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами.

Согласно приказу, в границах исторического поселения регионального значения Волково подлежат охране 10 ценных градоформирующих объектов, в том числе два объекта культурного наследия регионального значения (бывшая усадьба Шеншина (отца Афанасия Фета), где бывал Иван Тургенев и братская могила советских воинов, погибших в 1943 году) и семь иных исторически ценных градоформирующих объектов. Они подлежат охране в части их габаритов, стилистических особенностей фасадов, формирующих улицы и общественные пространства, конфигурации крыш, исторических материалов отделки фасадов и материала кровель.

Для каждого объекта составляется паспорт с указанием предъявляемых к нему требований. Так, разрешается проводить реконструкцию и капитальный ремонт, перепланировку внутренних помещений. Запрещается новое строительство на месте снесенного объекта, не соответствующее требованиям паспорта. Что касается конкретных объектов, то в охранный список также включены старинный жилой дом на исторической улице Поворской, руины здания службы, историческое здание спиртзавода, склад спиртзавода, станция первичной фильтрации спирта, руины конезавода и контора усадьбы Шеншиных.

ИА «Орелград»