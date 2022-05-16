Чиновников призвали задуматься о доходности акций

Властям Орла указали на недостатки бюджетного планирования.



Как уже рассказывал «Орелград», в Орле прошли публичные слушания по исполнению бюджета города за 2021 год. Выступающие, в том числе спикер Орловского горсовета народных депутатов Василий Новиков и председатель бюджетного комитета Тимур Нерушев, отметили, что поправки вносились в бюджет 8 раз в течение года. Во многом связано это было с поступлением незапланированных ассигнований из вышестоящего бюджета. Однако специалисты указывают и на недостатки при планировании главного финансового документа. Например, результаты своей экспертно-аналитической деятельности представила городская Контрольно-счетная палата. Она регулярно выдавала заключения на проекты внесения поправок в бюджет города. Особое внимание было уделено обоснованности расчетов прогнозируемых доходов и расходов.

Так, при анализе неналоговых доходов было выявлено, что в расчетах прогнозных показателей доходов от аренды муниципальных и неразграниченных земельных участков, от перечисления части прибыли МУПов, от платы за наем жилья и установки и эксплуатации рекламных конструкций не планировалось погашение дебиторской задолженности. В связи с этим аудиторами было предложено «уточнить планируемые показатели по указанным доходам на сумму реально возможных поступлений от уплаты имеющейся задолженности». Также было указано на отсутствие обоснования планируемого показателя по доходам в виде дивидендов. Контрольно-счетной палатой было, в частности, отмечено, что проводимая УМИЗ дивидендная политика – это самая неэффективная форма использования муниципального имущества. Аудиторы призвали либо принять меры по повышению доходности муниципальных акций, либо приватизировать пакеты акций обществ, которые не являются имуществом, предназначенным для решения вопросов местного значения городского округа, или имеют низкую доходность.

Кстати, в КСП посетовали на то, что в отчетном году проекты решений о внесении изменений в бюджет в большинстве случаев представлялись администрацией города с нарушением установленного срока (за 14 рабочих дней до заседания горсовета). В результате на проведение экспертизы аудиторам зачастую представлялось крайне ограниченное время, что «не всегда позволяло в полном объеме проводить финансово-экономическую экспертизу проекта решения и подготавливать заключение по ее результатам».

Вместе с тем, КСП проводился оперативный анализ изменений по разделам и статьям бюджетной классификации доходов и расходов, отмечались риски невыполнения плановых показателей по поступлению собственных доходов городского бюджета, что впоследствии могло привести к невыполнению принятых расходных обязательств. Указывали аудиторы и на нарушения в проектах внесения поправок: на отсутствие обоснований вносимых в бюджет поправок на общую сумму 130,4 миллиона рублей; на неправомерное увеличение расходов при отсутствии источников доходов – на 172,3 миллиона; на отсутствие нормативных правовых актов на установление расходных обязательств – на 10,5 миллиона рублей; на неправомерное направление средств городского бюджета на исполнение государственных полномочий субъекта РФ – на 0,61 миллиона рублей.

ИА «Орелград»