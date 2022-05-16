Рецидивиста вернули в колонию из-за истории в стиле 90-х

Решение по уголовному делу вынес суд в Орловской области.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес Болховский районный суд. Перед ним предстал местный житель, который ранее был неоднократно судим. Он отбывал длительные сроки заключения в колонии строгого режима за кражи, нанесение побоев и применение насилия к полицейскому. Его «послужной» список теперь пополнился еще одним видом преступления – рецидивиста признали виновным в совершении заведомо ложного доноса.

Бывший зэк решил применить свои познания об уголовном законодательстве в корыстных целях. Испытывая неприязнь к приятелю, он подал на него заявление в полицию. Мужчина заявил, что тот под угрозой физической расправы вымогает у него довольно крупную денежную сумму в 40 тысяч рублей. Ответственность за подобное преступление предусмотрена статьей 163 УК РФ, причем вымогательство отнесено к категории тяжких преступлений. В полиции заявление у рецидивиста приняли, предварительно предупредив его о возможной ответственности за ложный донос. Мужчина настаивал на своем и требовал задержать вымогателя.

По заявлению была проведена проверка. Оперативники выяснили, что история с вымогательством была придумана самим рецидивистом, который ради мести приятелю решил выставить себя в качестве потерпевшего. Уловка не сработала. Дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку рецидивист сразу признал свою вину и попросил не проводить судебное разбирательство. Это автоматически дало ему право на небольшое снисхождение. Его наказали лишением свободы на 1 год и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Поскольку у него оказались непогашенными предыдущие судимости, окончательно его приговорили к трем с половиной годам исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»