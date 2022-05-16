В Орле нарушили требования нацпроекта «Производительность труда»

О вскрытых в ходе проверки нарушениях рассказали областные аудиторы.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала результаты проверки эффективного использования бюджетных средств, предоставленных в 2021 году некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Орловской области» (ФРП). Средства предназначались на реализацию национального проекта «Производительность труда». Объем проверенных средств составил 19,5 миллиона рублей. Аналогичный региональный проект реализуется на территории Орловской области с 2020 года, вместе с тем финансирование его мероприятий началось только с 2021 года.

Для этого был создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда в Орловской области (РЦК) на базе ФРП. Также на базе Фонда была создана «Фабрика Процессов», которая начала функционировать с 29 сентября 2021 года. Обучение на «фабрике» прошли 52 сотрудника компаний «Завод специальной техники», «Инструмент-Сервис», «Кабельный завод «Эксперт-кабель» и «Завод им. Медведева — Машиностроение». Для расширения функционала была также организована учебная площадка «Фабрика Офисных Процессов». На ней в 2021 году прошли обучение 30 сотрудников девяти промышленных предприятий и учреждений Орловской области.

Аудиторы сообщают, что было выявлено нарушение порядка предоставления Фонду субсидии из областного бюджета. В частности, не был произведен расчет затрат, необходимых для достижения цели, на которую предоставляется субсидия. Так, при проверке документации выяснилось, что в ней отсутствуют обоснования потребности в приобретаемых за счет средств субсидии товарно-материальных ценностях, услугах и их стоимости за единицу. Нет и других документов, которые могли бы подтвердить объемы затрат.

В нарушение условий соглашения о предоставлении субсидии Фонд потратил на закупку непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств на 5,269 миллиона рублей больше, чем предусмотрено соглашением. В 2021 году освоение денежных средств для повышения производительности труда на орловских предприятиях осуществлялось неравномерно, — считают в КСП. Так, кассовые расходы в IV квартале 2021 года составили 75,4 процента объема расходов, произведенных в целом за год.

«Смещение сроков освоения бюджетных средств на конец года способствует увеличению рисков неэффективного использования средств субсидий, предоставленных на реализацию мероприятий регионального проекта», — предупреждают аудиторы. По итогам проверки в адрес директора некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Орловской области» внесено представление в целях рассмотрения, анализа и устранения выявленных нарушений и недостатков.

ИА «Орелград»