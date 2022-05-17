Иностранца крупно оштрафовали за поддельный документ

Фальшивку мигрант представил сотрудникам орловской полиции.

Вступило в силу решение Ливенского районного суда, рассмотревшего уголовное дело в отношении ранее несудимого гражданина Узбекистана. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно материалам обвинения, он использовал заведомо поддельный официальный документ, предоставляющий определенные права. В решении суда сказано, что данный гражданин был обязан в течение семи рабочих дней уведомить территориальный орган миграционного учета УМВД о своем прибытии в Российскую Федерацию. В марте 2021 года он приобрел у неустановленного лица, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, заведомо поддельную отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Данный бланк считается официальным документом для предоставления госуслуги по миграционному учету иностранцев.

Поддельная отрывная часть бланка якобы подтверждала регистрацию гражданина Узбекистана по месту его пребывания в Орле и в случае ее предъявления уполномоченным должностным лицам подтверждала бы законность его нахождения на территории России. В апреле 2021 года иностранец явился в Ливенский отдел ГИБДД и представил поддельный документ «с целью получения допуска к проведению экзамена на право управления транспортными средствами и получения водительского удостоверения». Однако у сотрудника полиции данный документ вызвал сомнения в его подлинности.

В частности, подозрения вызвал штамп, который совершенно не был похож на те штампы, которыми пользуются органы внутренних дел. В результате поддельный бланк был изъят сотрудником МО МВД РФ «Ливенский», а на иностранца завели уголовное дело. Подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. Впрочем, в ходе следствия было установлено, что он не состоит и не состоял на миграционном учете по месту пребывания в России. В ходе предварительного следствия мигрант признался, что отрывная часть бланка была приобретена им в Москве. Суд признал иностранца виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»