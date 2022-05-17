Конкурс Зиновьева для интеллектуалов остался без победителей

Организаторы объявили неутешительные итоги уникальной литературной премии.

Управление культуры и архивного дела Орловской области официально известило заинтересованных лиц о том, что объявленный на 2022 год конкурс интеллектуальной литературы признан несостоявшимся. Речь идет о Международной ежегодной премии имени Александра Зиновьева. Организаторы сослались на невыполнение требований пункта 2,9 положения о конкурсе. В соответствии с данным пунктом конкурс признается несостоявшимся, если для участия в нем подано или допущено к участию менее трех заявок от соискателей в каждой номинации.

Ранее организаторы сообщали, что Международная премия имени Александра Зиновьева уникальна по своей сути и не имеет аналогов в современной России. Она затрагивает такой пласт российской словесности, как интеллектуальная литература, которая стирает грань между философией и искусством, облекает в художественную форму отвлеченную мысль. Это литература, в которой преобладает осмысление жизни, а не описание ее. В качестве наиболее известных представителей данного направления помимо самого Зиновьева в Орле называют Федора Достоевского, Льва Толстого, Федора Тютчева, Михаила Волошина, Николая Заболоцкого и других.

«Международная премия интеллектуальной литературы имени Александра Зиновьева нацелена, в первую очередь, на содействие развитию литературного процесса в Русском мире и в России; на выявление и поддержку авторов, работающих в жанре интеллектуальной литературы и продолжающих лучшие традиции русской, советской и российской прозы, поэзии и эссеистики; а также на продвижение произведений, способных дать ответы на национальные, духовные и интеллектуальные запросы российского общества на современном этапе», — отмечают организаторы.

Премия ежегодно присуждается в трех номинациях – проза, поэзия и эссе. Лауреатам вручают дипломы, победители получают денежное вознаграждение. Остается напомнить, что в 2021 году лауреатами Международной премии интеллектуальной литературы имени Александра Зиновьева стали: в номинации «Поэзия» — Александр Логинов (Архангельская область, г. Каргополь) за сборник стихотворений «Возвратите мне Родины свет золотой»; в номинации «Проза» — Иван Сабило (г. Москва) за роман «Чистая сила»; в номинации «Эссе» — Александр Андрюшкин (г. Санкт-Петербург) за сборник «Статьи о литературе и истории».

ИА «Орелград»