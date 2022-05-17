Лечение орловцев в других регионах обошлось в 143 миллиона

17.5.2022 | 17:31 Медицина, Новости

ТФОМС подвел итоги своей финансовой деятельности за первый квартал.

Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования подготовил отчет об исполнении собственного бюджета за первый квартал 2022 года. Из него следует, что бюджет за отчетный период времени исполнен по доходам в сумме 3,552 миллиарда рублей, по расходам — в сумме 3,554 миллиарда. Отметим, что годовой план по доходам составляет 10,799 миллиарда. Таким образом, фактические поступления в первом квартале составили 32,9 процента от плана года.

Основной источник доходов — межбюджетные трансферты, переданные из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в качестве субвенции. Они за три месяца составили 3,475 миллиарда рублей. Что касается расходов, то за первый квартал 2022 года они также были исполнены на 32,9 процента от годового плана. Большая часть средств – свыше 3,54 миллиарда рублей – была потрачена на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области.

В состав этих расходов вошла, например, оплата за лечение граждан, застрахованных в других субъектах Российской Федерации, но пролеченных на Орловщине. Она за первые три месяца года составила 83,573 миллиона рублей. Более 143,18 миллиона рублей было направлено на оплату лечения граждан, застрахованных в Орловской области, но пролеченных за ее пределами. Еще свыше 31 миллиона рублей составило дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи, застрахованным пациентам, в том числе с заболеванием или подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Расходы на оказание необходимой высокотехнологичной медицинской помощи оценены в 844,86 миллиона рублей – это средства опережающего авансирования для закупки медицинского оборудования, лекарственных препаратов, медицинского инструментария, изделий, реактивов и химикатов, расходных материалов, в том числе имплантируемых в организм человека. Добавим, что на себя самого ТФОМС потратил совсем немного – расходы на выполнение функций аппарата Фонда составили 12,9 миллиона рублей. В общей структуре данные расходы составляют 0,4 процента.

ИА «Орелград»

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