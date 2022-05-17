Столовую для бедняков построят под Орлом

Социальный проект будет реализован в поселке Знаменка.

В Орловской области будет возведена новая православная столовая для нуждающихся. Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, проект реализуется в пригородном поселке Знаменка, крупнейшем, после Орла, населенном пункте Орловского муниципального округа. Благотворительная трапезная вскоре откроется при храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В епархии уточнили, что в этой столовой бесплатно горячими обедами будут кормить людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Поесть здесь смогут нуждающиеся вне зависимости от места регистрации и проживания, — говорят организаторы. — Сегодня епархия раздает горячие социальные обеды в помещениях складов гуманитарной помощи на территории Смоленского храма Орла и Всехскорбященского храма в поселке Знаменка. Эти тесные помещения не могут вместить всех нуждающихся. Поэтому подопечным зачастую приходится обедать на улице. Новое же просторное здание решит эту проблему».

В настоящий момент завершается внешняя отделка фасада, в ближайшее время рабочие должны приступить к внутренней отделке. Процесс может быть ускорен, если найдутся неравнодушные люди. В епархии говорят, что помочь в скорейшем открытии православной благотворительной трапезной может каждый. Социальный отдел примет в качестве пожертвования строительные и отделочные материалы. Помочь можно и деньгами.

Тем временем, митрополит Орловский и Болховский Тихон заложил первый камень в основание нового храма в поселке Биофабрика Орловского муниципального округа. Он возглавил Божественную литургию, после чего совершил чин на основание храма в честь святителя Николая Чудотворца и освятил его фундамент. Действующий храм в поселке Биофабрика построен несколько лет назад и является временным, — пояснили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ. Строительство каменного храма начинается при поддержке благодетелей и прихожан.

ИА «Орелград»