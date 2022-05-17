В Мценске вскрыли нарушения на 15 миллионов

17.5.2022 | 8:23 Новости, Экономика

О выявленных «недостатках» местным депутатам рассказали аудиторы.

Контрольно-счетная палата города Мценска представила отчет о своей деятельности за 2021 год. Он был вынесен на прошедшее заседание Мценского горсовета народных депутатов, которые приняли его к сведению. Из документа следует, что в минувшем году местной контрольно-счетной палатой было проверено 36 объектов в рамках 39 проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Кстати, 70 процентов  таких мероприятий были проведены по предложениям и поручениям главы города и депутатов Мценского горсовета. Проверками было охвачено и шесть органов местного самоуправления. В 29 случаях аудиторы посетили бюджетные учреждения, в одном — муниципальное унитарное предприятие. Общий объем проверенных средств составил 454,9 миллиона рублей, из которых бюджетными были лишь 85,8 миллиона. Общая сумма выявленных нарушений и недостатков составила 15,565 миллиона рублей.

В целом было выявлено 177 нарушений, в том числе 60 нарушений, допущенных при формировании и исполнении бюджета (на  12,994 миллиона рублей) и 37 нарушений при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности (на 2,497 миллиона рублей). Также 21 нарушение было вскрыто в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью, 35 нарушений — в сфере муниципальных закупок и 24 иных нарушения. Аудиторы указали и на выявленные ими признаки неэффективного использования 462 тысяч бюджетных рублей.

«Наибольший удельный вес в общем объеме выявленных нарушений приходится на нарушения при формировании и исполнении бюджета — 83,5 процента общего объема нарушений, — подсчитали в КСП города Мценска. — При формировании и исполнении бюджетов допускались нарушения порядка разработки и реализации муниципальных программ, порядка и условий оплаты труда работников муниципальных органов, нарушение кодов бюджетной классификации доходов».

ИА «Орелград»

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