За пляжный мусор заплатят до 1,3 миллиона рублей

В преддверии старта купального сезона власти Орла ищут уборщиков.



Администрация города Орла разместила в электронной информационной системе закупок извещение о подряде на оказание услуг по уборке пляжей областного центра. Напомним, ранее мэр Юрий Парахин издал постановление «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах и ограничении водопользования на территории города Орла в 2022 году». Согласно ему, в текущем купальном сезоне, который официально открывается 1 июня, в областном центре будут действовать только два официальных пляжа — зоны отдыха на озере Светлая жизнь и на реке Ока в районе городского парка культуры и отдыха.

Для уборки указанных пляжей власти и ищут подрядчика. Занимается этим муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла», которое выступает в роли заказчика. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 1,283 миллиона рублей. Средства поступят из бюджета города. Порядок оказания услуг по уборке пляжей на озере Светлая жизнь и пляжа на реке Ока утвержден специальным регламентом. Последний является обязательным документом для организации работ по санитарному содержанию не только пляжей, но и прилегающей к ним территории на площади 47 350 квадратных метров.

Согласно документации санитарное содержание включает в себя: уборку пляжей, в том числе кабинок для переодевания, и прилегающих к ним территорий от отходов (7 раз в неделю); уборку туалетов (7 раз в неделю); дезинфекцию туалетов хлорной известью с содержанием активного хлора не менее 15 процентов (7 раз в неделю); дезинфекцию кабинок для переодевания водным раствором хлорной извести с содержанием активного хлора 1 процент (7 раз в неделю); очистку урн от мусора (7 раз в неделю); промывку урн (2 раза в месяц).

Также утверждены нормативы вывоза твердых бытовых отходов: с пляжа на озере Светлая жизнь – один раз в день из 10 установленных там контейнеров; с пляжа у городского парка – один раз в два дня из двух контейнеров. Подрядчик будет обязан ежедневно предоставлять фотоотчет о проделанной им работе по уборке. Срок исполнения контракта составит 95 дней. Напомним, что окончание купального сезона в этом году назначено на 31 августа. Напомним и о том, что мэр Парахин своим постановлением запретил купание на водных объектах города Орла в не отведенных для этого местах.

ИА «Орелград»