Законность начисления чиновникам пенсий проверяют в Орле

Проверка проводится по поручению городского парламента.

Аудиторы городской Контрольно-счетной палаты проводят анализ законности и обоснованности расходования «пенсионных» бюджетных средств. Речь идет о деньгах, выделенных на выплату пенсий за выслугу лет людям, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в городе Орле. Проверяемый период охватывает 2020-2021 годы, но в случае необходимости аудиторы проверят и другие годы. Объектом проверки является управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла.

Подробности пока не сообщаются. Известно, что данная проверка включена в план деятельности Контрольно-счетной палаты на второй квартал 2022 года. Проводится она в соответствии с письмом Орловского городского Совета народных депутатов. Это далеко не единственное текущее мероприятие контрольного органа. Так, на второй квартал запланирована проверка эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия «Орелбыт» и использования переданного ему в хозяйственное ведение муниципального имущества.

Также проводится проверка эффективности и целевого расходования Культурно-досуговым центром «Металлург» субсидии на выполнение муниципального задания. Изучается законность расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию ведомственной целевой программы «Экология города Орла». Что касается экспертно-аналитических мероприятий, то аудиторы проверяют использование бюджетных ассигнований резервного фонда города Орла, оценивают состояние и обслуживание муниципального долга, эффективность использования муниципальных заимствований. Кроме того, власти областного центра ждут от них «выявления резервов и механизмов увеличения неналоговых доходов бюджета города от использования муниципального имущества.

ИА «Орелград»