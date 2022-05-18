Избитая жена спасла мужа от суда

Муж поколотил жену черенком от лопаты, но был прощен ею в самый последний момент.



Верховский районный суд Орловской области прекратил уголовное дело, возбужденное органами предварительного расследования в отношении местного жителя. Как сообщает пресс-служба этого суда, мужчина обвинялся в умышленном причинении своей супруге средней тяжести вреда здоровью, не опасного для ее жизни и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ. При этом полученные ею травмы вызвали длительное расстройство здоровья, а само преступление было совершено с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Суд установил, что инцидент произошел на бытовой почве еще в августе 2021 года. Супруги, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, повздорили. Словесный конфликт едва не закончился драмой. Муж схватил подвернувшийся под руку черенок от лопаты и начал колотить им свою супругу. К счастью, травмы оказались не опасными для жизни. Однако в своем заключении медики указали, что эти травмы относятся к категории средней тяжести. На основании заключения медиков действия мужа органом дознания были квалифицированы по части 2 статьи 112 УК РФ.

Уже в ходе рассмотрения потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении супруга. Женщина заявила, что примирилась с мужем после того, как он загладил причиненный ей моральный вред. При вынесении решения суд учел не только «прощение жены», но и то, что подсудимый ранее не был судим. К тому же преступление, в котором он обвинялся, не относится к тяжким или особо тяжким. При таких обстоятельствах мужчине был дан шанс на исправление без судимости — ходатайство потерпевшей суд удовлетворил и на основании статьи 25 УПК РФ прекратил производство по уголовному делу в связи с примирением сторон. Постановление в законную силу еще не вступило.

ИА «Орелград»