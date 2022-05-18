У девушки украли телефон прямо на танцполе

Вступило в силу решение суда по делу о краже во время праздничного танца.

В Орловской области вступило в силу постановление Ливенского районного суда о прекращении уголовного дела с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Перед судом предстала местная жительница, для которой данный опыт стал первым в ее жизни. Девушку обвинили в тайном хищении чужого имущества из одежды с причинением значительного ущерба гражданину, то есть в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.158 УК РФ.

Кража была совершена в Новогоднюю ночь. Как установили органы предварительного следствия, 1 января 2022 года в период времени с 3 часов до 6 часов утра обвиняемая, находясь на танцевальной площадке в ночном клубе, увидела в заднем кармане шорт танцующей рядом девушки айфон. Она не сразу решилась на кражу и почти два часа «выслеживала» добычу, а затем, улучив подходящий момент, незаметно прямо на танцполе выудила дорогостоящий мобильник из чужого кармана. Увлекшаяся танцем жертва преступления этого даже не заметила.

Воровка же с новогодними танцами тут же покончила и оперативно покинула ночной клуб, унося с собой чужой айфон. Впрочем, она не учла то, что в клубе имелись камеры видеонаблюдения, при помощи которых разоблачить преступницу удалось в короткий срок. Уже в суде старший следователь следственного отдела МО МВД России «Ливенский» подала ходатайство о прекращении уголовного дела, пояснив, что обвиняемая загладила причиненный потерпевшей вред. Было учтено и отсутствие криминального прошлого у воровки. Ходатайство было удовлетворено: суд дело закрыл, но назначил обвиняемой меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»