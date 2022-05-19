Лекарства против COVID-19 не использовались месяцами

В Орловской области огласили сенсационные результаты медицинского аудита.



Контрольно-счетная палата Орловской области в плановом порядке провела аудит отдельных закупок товаров, работ и услуг, осуществленных при проведении противоэпидемических мероприятий в рамках противодействия распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Отметим, что изучались закупки за 2021 год. За это время региональными заказчиками было заключено 1152 контракта на общую сумму 1,137 миллиарда рублей. Основной их объем пришелся на 27 бюджетных медучреждений — 1070 закупок на общую сумму 1,095 миллиарда рублей, или 96,3 процента от общего объема закупок.

Сообщается, что заказчики закупили лекарства на 578,25 миллиона рублей, медоборудование — на 220,15 миллиона, изделия медицинского назначения (в том числе материалы и реагенты для лабораторных исследований) — на 159,42 миллиона, средства индивидуальной защиты — на 95,09 миллиона, дезинфицирующие средства, питание и прочее – на 30,84 миллиона рублей. Кроме того, 11,79 миллиона было потрачено на капитальный ремонт и строительство зданий медучреждений.

По результатам выборочной проверки отдельных договоров были выявлены недостатки. Аудиторы отмечают, что закон разрешает осуществлять закупки у единственного поставщика в экстренных случаях, когда применение конкурентных способов, требующих затрат времени, нецелесообразно. Вместе с тем бюджетными учреждениями здравоохранения Орловской области были заключены отдельные договоры с единственным поставщиком, но при наличии времени, достаточного для осуществления конкурентных процедур. Например, в отчете КСП фигурирует Кромская ЦРБ, закупившая у конкретного ООО восемь наименований лекарств на 1,6 миллиона рублей. При этом срок поставки составлял два месяца, то есть сама больница признавала эти условием, что закупка экстренной не являлась.

Ливенская ЦРБ заключила с единственным поставщиком контракт поставку лекарств на 6,57 миллиона рублей. Случай тоже не был экстренным, учитывая то, что фактически товар был поставлен в учреждение в течение месяца. Более того, аудиторы выяснили, что приобретенные лекарственные средства для больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 не использовались продолжительное время. В качестве примера приводятся 940 упаковок лекарств общей стоимостью 1,52 миллиона рублей, которые не использовались в течение четырех месяцев. Еще 1800 упаковок ценой 5,05 миллиона не использовались более трех месяцев с даты поставки.

Нечто подобное было выявлено при проверке Мценской ЦРБ. Она заключила договор с конкретной фирмой на поставку рентгеновского палатного ценой 3,8 миллиона рублей. По мнению КСП, фактически аппарат не использовался более двух месяцев.

ИА «Орелград»