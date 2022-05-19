На купание в Зуше введен запрет

19.5.2022 | 19:06 Новости, Общество

В Мценске определились с планами на предстоящий купальный сезон.


Глава города Мценска Николай Кочетаев издал постановление об организации мест для купания и массового отдыха людей на водном объекте. Документ принят в целях предупреждения гибели людей на реке Зуша в пределах территории этого райцентра. В частности, в этом году в Мценске будет действовать только один официальный пляж – на берегу реки Зуша в районе поисково-спасательного поста на улице Пионерской. Одновременно с этим Кочетаев запретил купание в следующих опасных для жизни местах: берег реки Зуша выше моста через нее в микрорайоне Коммаш, а также берега этой же реки в районе улиц Московской и Рылеева.

Определены и сроки начала и окончания купального сезона: с 1 июня по 31 августа. Отметим, что аналогичные сроки ранее были введены в Орле, где в отличие от Мценска в этом году будут действовать два официальных пляжа – на реке Ока в районе городского парка культуры и отдыха и на озере Светлая жизнь. Как уже писал «Орелград», в настоящий момент власти Орла ищут подрядчика для уборки этих пляжей в течение летнего сезона.

Что касается Мценска, то городскому управлению ЖКХ поручено организовать работы по установке информационных знаков в запрещенных для купания местах и работы по содержанию единственного разрешенного для массового отдыха места. Также глава города поручил подчиненным организовать проведение лабораторных исследований проб воды на реке Зуша во время купального сезона. Отбираться они будут также в районе официального пляжа.

Отделу по мобилизационной работе, ГО и ЧС администрации города поручено организовать взаимодействие с МО МВД РФ «Мценский» по вопросу патрулирования прибрежных зон «с целью недопущения купания в опасных для жизни местах». Мценской ЦРБ рекомендовано на период купального сезона предусмотреть оборудование медицинского поста и дежурство медицинских работников с целью оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

ИА «Орелград»

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