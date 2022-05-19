Останки 14-ти погибших солдат нашли под Орлом

Поисковики обнаружили останки бойцов Красной Армии, погибших в годы ВОВ.

О находке сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области, члены поискового отряда которой «Память» ее и совершили. Сделали они это совместно с членами поисковых отрядов «Красноармеец», созданного из сотрудников СИЗО-1 УФСИН, и «Неручь» из поселка Залегощь. Открытие было совершено в рамках первого этапа всероссийской акции «Вахта памяти — 2022».

Сообщается, что поисковики работали на территории Новосильского района. Считается, что там началась наступательная операция «Кутузов». Соответственно, на этой территории в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои советских войск с немецко-фашистскими захватчиками. Основные работы проводились в поле возле деревни Задушное, которое используется для сельскохозяйственного оборота.

«Поисковикам удалось обнаружить и поднять останки 14-ти солдат и командиров Красной Армии, — рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП. — При бойцах были найдены личные вещи, остатки обмундирования, каски, противогазы, а также медальон и ложка, имеющая следы надписей. К большому сожалению, медальон оказался пустым, а ложка передана на экспертизу».

Напомним, в преддверии празднования Дня Победы на Кривцовском мемориале в Болховском районе были торжественно перезахоронены останки 59 бойцов Красной Армии. Они также были подняты из земли в рамках весеннего этапа «Вахты памяти — 2022». В церемонии приняли участие члены упомянутого поискового отряда «Красноармеец». Как уточнили тогда в пресс-службе УФСИН, поисковикам удалось установить имя одного из найденных бойцов, погибших на болховской земле. Им оказался уроженец Читинской области Иван Иванович Перегудов, 1912 года рождения. В армию он был призван из Воронежской области.

ИА «Орелград»