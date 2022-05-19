В Ливнах за год жилье получили всего четыре сироты

Еще одну жилищную субсидию получил ветеран боевых действий.



В администрации города Ливны прошло рабочее совещание, на котором был заслушан доклад начальника управления муниципального имущества Валерия Малаханов. Краткий отчет об этом мероприятии опубликован на сайте мэрии. Господин Малаханов отметил, что управление является не только администратором доходов, но и распорядителем выделенных бюджетных средств. По его словам, в 2021 году была проведена работа по регистрации прав ранее учтенных объектов недвижимого муниципального имущества в отношении 110 квартир и 20 объектов, находящихся на балансе унитарного предприятия «Водоканал». Рассказал он и о решении жилищной проблемы.

«В 2021 году ветерану боевых действий для приобретения жилого помещения в собственность предоставлена социальная выплата в размере 664 тысячи рублей, — следует из информации муниципалитета. — Также приобретено четыре благоустроенных жилых помещения на общую сумму около 6 миллионов рублей, которые предоставлены лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей. По программе переселения граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда расселены семь квартир».

Ранее Контрольно-счетная палата города Ливны провела анализ расходования бюджетных средств, выделенных на жилье для детей-сирот. Местный бюджет получает на это субвенции из областного бюджета. В соответствии с отчетом КСП, в 2019 году на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в Ливнах было израсходовано 7,67 миллиона рублей, жильем тогда было обеспечено шесть человек. Причем только двое из них получили квартиры в порядке очереди, а четверо были обеспечены жильем в соответствии с вынесенными в их пользу судебными решениями.

В 2020 году на обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой и попечительством, но не имеющих закрепленного за ними жилья, в райцентре было потрачено 5,487 миллиона рублей. Квартиры тогда получили пять человек, причем все они ранее выиграли соответствующие суды у мэрии. Кстати, аудиторы проверили и качество предоставляемого жилья. По их мнению, все квартиры, выданные в предыдущие годы, – благоустроенные и находятся в хорошем состоянии, сантехническое и инженерное оборудование в них исправно.

ИА «Орелград»