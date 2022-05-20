Брянского бродягу взяли под стражу под Орлом

Житель соседнего региона обворовал чужой дом в Дмитровске.



Дмитровский районный суд Орловской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении жителя Брянской области. Как уточнили в пресс-службе суда, органами предварительного следствия мужчина обвиняется в совершении тайного хищения чужого имущества, совершенного с незаконным проникновением в хранилище. Сам подозреваемый и его адвокат настаивали на изменении меры пресечения на более мягкую.

Однако суд пришел к выводу, что мужчина должен находиться под стражей, поскольку в противном случае он может скрыться. Было установлено, что он хоть и зарегистрирован в Брянской области, но по месту своей регистрации не проживает уже несколько лет. Власти дали ему не лучшую характеристику: и по месту временного проживания, и по месту регистрации мужчина характеризуется отрицательно как лицо, склонное к бродяжничеству, воровству и злоупотреблению спиртными напитками.

Кроме того, он неоднократно был судим за совершение преступлений, в том числе за преступление против собственности, не раз привлекался к административной ответственности. Суд принял во внимание и тот факт, что обвиняемый периодически выезжает в Москву на работу вахтовым методом – об этом он сам завил в судебном заседании. Постоянного источника дохода, с его же слов, у него нет. Не проживает он и с семьей, словом, прочных социальных связей, которые удерживали бы его в том же Дмитровске, у мужчины нет.

При таких обстоятельствах суд не нашел оснований для избрания более мягкой меры пресечения, в частности, домашнего ареста, залога, личного поручительства, подписки о невыезде или запрета определенных действий. «Характер преступления, сведения о его личности, позволили суду прийти к обоснованному выводу, что находясь на свободе, он реально может скрыться от суда, чем воспрепятствовать производству по делу, либо повлиять на установление истины по делу», — следует из официального сообщения суда.

ИА «Орелград»