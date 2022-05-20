Орловских чиновников проверяют на незаконные рубки

Процессуальная проверка проводится по материалам прокуратуры.



В Орле снос зеленых насаждений по переулку Речному был проведен без соответствующего разрешения. К такому выводу пришли прокурорские работники, которые провели проверки по сообщениям СМИ. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, по факту вырубки по переулку Речному материалы уже направлены в полицию для проведения проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ. В настоящее время проводится процессуальная проверка, отметили в надзорном ведомстве.

Как следует из официальной информации, речь идет о выявлении нарушений, допущенных сотрудниками городской власти. Причем подобное было и в недалеком прошлом. Как говорят в прокуратуре региона, в Орле и ранее выявлялись факты ненадлежащего проведения обследования деревьев, отсутствия планов по уходу и сохранению зеленых насаждений, непринятия надлежащих мер к сохранению зеленого фонда. В адрес мэра вносилось представление, по результатам рассмотрения которого четыре должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Настоящей проверкой также выявлены нарушения действующего законодательства, — сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области. — Установлено, что при выдаче соответствующих разрешений на снос зеленых насаждений возмещение их восстановительной стоимости не заявлялось, компенсационное озеленение территорий не предусматривалось».

Обращает внимание надзорный орган и на то, что программы и схемы озеленения территории города Орла не разработаны, системный уход за древесно-кустарниковой растительностью не обеспечен. Мероприятия по борьбе с болезнями не выполняются, следствием чего становится увеличение числа «аварийных» деревьев, которые приходится спиливать. Кстати, природоохранная прокуратура уже подала в Советский районный суд иск о понуждении администрации Орла обеспечить выполнение работ по озеленению города «в части восстановления уничтоженных зеленых насаждений путем разработки и принятия программы и схемы озеленения территории».

Однако тут стоит отметить, что в Орле действует целевая муниципальная программа «Экология», действие которой рассчитано на 2022-2024 годы. В ее рамках предусмотрено и «зеленое» финансирование. Например, программой предусмотрено выделение 750 тысяч рублей на воспроизводство городских лесов – по 250 тысяч рублей ежегодно. Кроме того, 500 тысяч рублей запланировано на изготовление «Проекта освоения лесов» и «Лесохозяйственного регламента на 2023-2032 годы».

ИА «Орелград»