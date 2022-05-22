Расселенный в Орле дом оказался очень ценным

Мэрию Орла попросят сохранить историческое здание для потомков.

Еще один дом в Орле в ближайшее время может получить особый охранный статус. По крайней мере, на этом настаивали участники прошедшего заседания межведомственной рабочей группы по координации работы по пресечению, предупреждению и профилактике нарушений федерального и регионального законодательства об охране объектов культурного наследия (ОКН). Известный орловский исследователь и активист Илья Кушелев обратился в этот орган с вопросом о сохранении выявленного объекта культурного наследия. Речь идет о многоквартирном доме №27 по улице Васильевской.

Как следует из протокола заседания рабочей группы, ранее был проведен анализ характерных особенностей строения. Он говорит о том, что указанное здание является одним самых первых кирпичных зданий города Орла, вероятно, относящимся еще к «екатерининской» эпохе. Оно прекрасно сохранилось до настоящего времени и практически не подвергалось глобальной перестройке. Сохранить его нужно обязательно, решили на заседании. Поэтому необходимо незамедлительно принять меры по ограничению доступа в здание.

Илью Кушелева на заседании поддержал доктор исторических наук, профессор Виктор Ливцов. Он предложил принять меры по переводу указанного здания из разряда выявленных ОКН в категорию официальных памятников. Для этого дом следует внести в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. К слову, дом в настоящий момент полностью расселен. В конце 2021 года он приобрел статус бесхозяйного имущества, а сейчас проходит процедуру оформления в собственность города.

Участники обсуждения призвали представителей городской администрации подготовить обращение в Орловский областной Совет народных депутатов с просьбой о включении в бюджет региона на 2023 год расходы на консервацию объектов культурного наследия. Областному управлению по государственной охране объектов культурного наследия было рекомендовано направить письмо в мэрию Орла с указанием мер, которые необходимо принять в целях сохранения ОКН, а также принять меры по включению дома на Васильевской в госреестр памятников.

ИА «Орелград»