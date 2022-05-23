Орловским чиновникам посоветовали проверить землю

Рекомендации о проведении мониторинга получили власти городов и районов.

В Орловской области муниципальным образованиям рекомендовано провести мониторинг земель сельскохозяйственного назначения с признаками их неиспользования и организовать проведение профилактических мероприятий в рамках муниципального земельного контроля. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. В ведомстве уточнили, что рекомендация была дана по итогам совещания, проведенного областным департаментом сельского хозяйства.

Выступивший на нем начальник отдела государственного земельного надзора ТУ Россельхознадзора Сергей Гришин осветил проблемные вопросы по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Согласно официальным данным, в первом квартале 2022 года сотрудниками Россельхознадзора в Орловской и Курской областях было проконтролировало 9972 га земель сельскохозяйственного назначения.

Основным нарушением стало зарастание земель сорняками. Деревьями и кустарников. Таких нарушений было выявлено 107 на площади 7880 га. Кроме того, было вскрыто четыре факта захламления земель сельскохозяйственного назначения отходами производства на площади 2,84 га и два несанкционированных карьера на площади 0,89 га. По предписаниям и выданным предостережениям введено в сельскохозяйственный оборот 2508 га указанных земель.

Для введения оставшейся площади неиспользуемых земельных участков в сельхозоборот в адрес хозяйствующих субъектов направлено 37 предписаний. Кроме того, управлением Россельхознадзора активно ведется работа по профилактике совершения административных правонарушений. Так, с начала 2022 года специалисты провели 194 консультирования по земельным вопросам и 10 профилактических визитов. Хозяйствующим субъектам направлено 62 предостережения о недопустимости нарушения закона. Как отметил Сергей Гришин, подобные меры позволяют существенно снизить риск совершения административных правонарушений и избежать применения мер административного воздействия.

ИА «Орелград»