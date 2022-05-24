В Луганской Народной Республике появится 80 километров «орловских дорог»

Орловская область отправит в ЛНР сто единиц техники для восстановления дорог.

Орловская область отремонтирует в ЛНР участок дороги протяженностью 80 километров. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Сегодня утром в Луганск были отправлены два десятка единиц дорожно-строительной техники. Это самосвалы, краны, погрузчики и легковая техника. В общей сложности планируется отправить сто единиц техники и 30 специалистов.

«Сейчас мы ведем подготовительные работы — размещение баз. На данный момент выезжает порядка 30 специалистов. Также планируем привлекать местные кадры (очень много желающих поработать). Участок дороги для ремонта составит порядка 80 км. Едем помогать нашим братьям», — заявил Дмитрий Тарасов, генеральный директор орловской компании «Строймагистраль».

ИА «Орелград»