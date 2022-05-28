Фестиваль вальса проведут в Орле под открытым небом

Мероприятие будет посвящено Году народного искусства.

В Орле 29 мая пройдет «Открытый фестиваль вальса». Организатором выступает Орловский государственный университет имени Тургенева. На площадке перед корпусом №11 на Наугорском шоссе студенты ОГУ и других высших учебных заведений города сразятся в искусстве танца. В вузе добавили, что фестиваль посвящен Году народного искусства и нематериального наследия народов России. Его темой станет «Русский вальс».

Как следует из положения, фестиваль проводится с целью гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи. Кроме того, его целью является создание условий для раскрытия творческого потенциала орловских студентов. Фестиваль призван способствовать обмену опытом между творческими коллективами и отдельными танцевальными парами, усовершенствованию систему эстетического воспитания молодежи, содействовать самореализации студентов.

Мероприятие является традиционным. Фестиваль вальса в Орле проводится ежегодно в очной форме каждое четвертое воскресенье мая. В 2022 году он пройдет на Университетской площади, начало назначено на 13 часов дня. В своей работе жюри будет руководствоваться целым рядом критериев. Так, оно оценит оригинальность представленного номера, творческую индивидуальность, соответствие танца заявленной теме, гармоничное сочетание постановки музыкального сопровождения, пластику и сценическое движение.

Кроме того, жюри учтет художественное оформление номера, создание образа, артистичность и выразительность. Кстати, продолжительность одного выступления должна составлять 2-3 минуты. В настоящий момент оргкомитет принимает от танцевальных пар заявки на участие. Все конкурсанты получат памятные дипломы, победители также получат ценные призы.

ИА «Орелград»