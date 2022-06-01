Многомиллионный «бонус» дали фонду промышленности

Правительство распорядилось о докапитализации регионального фонда.



Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления в 2022 году субсидии некоммерческой организации, функции и полномочия учредителя в отношении которой осуществляет областной департамент промышленности и торговли. Поясним, что речь идет о региональном фонде развития промышленности, участвующем в реализации одноименной государственной программы. Постановлением правительства предусмотрено проведение дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности этого фонда, то есть о докапитализации.

Размер предоставляемой субсидии составляет 23,615 миллиона рублей. По условиям, у получателя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, превышающая 300 тысяч рублей. Он не должен находиться в процессе реорганизации и ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, а его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии могут стать непредставление необходимых документов и недостоверность информации, содержащейся в таких документах. Впрочем, в данном случае все это — формальности.

Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Орловской области» является региональным фондом, созданным для содействия реализации государственной промышленной политики в регионе. Согласно официальным данным, помощь должна оказываться путем предоставления финансовой и информационно-консультационной поддержки представителям орловской промышленности. Региональный фонд совместно с федеральным фондом развития промышленности предоставляет займы на реализацию проектов в рамках программ «Проекты развития» и «Комплектующие изделия» в соотношении 70 процентов федеральные средства и 30 процентов — средства регионов. Также организация оказывает содействие промышленным предприятиям Орловской области по привлечению различных мер поддержки ФРП и Минпромторга РФ в действующих программах финансирования и субсидирования.

ИА «Орелград»