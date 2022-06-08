«Адские санкции» обернулись ростом инвестиций

В Орловской области отмечен инвестиционный бум.



В первом квартале 2022 года на развитие экономики и социальной сферы Орловской области, по предварительным данным, было использовано 11,1 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал. В сопоставимых ценах данный показатель на 5,7 процента превысил результат аналогичного периода 2021 года. Такие данные приводит Орелстат. Отметим, что рост инвестиций произошел на фоне введения странами «коллективного Запада» экономических санкций в отношении нашей страны. Причем именно в марте были введены первые пакеты санкций, которые сами еврочиновники называли адскими.

Возможно, Запад и оказался в адском плену, но Орловская область, как составная часть России, в указанный период времени явно не испытывала недостатка внимания от инвесторов. Причем, как подсчитали статистики, инвестиции в нефинансовые активы (данная статистика не учитывает предприятия малого бизнеса и объем инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составили за январь-март 2022 года 7,129 миллиарда рублей с ростом на 8 процентов (в сопоставимых ценах) к аналогичному периоду предыдущего года. Суммы собственных и привлеченных средств, вложенных в основной капитал, оказались почти равными – примерно по 3,5 миллиарда рублей.

Напомним, в апреле 2022 года губернатор Андрей Клычков утвердил инвестиционную декларацию Орловской области. Она была разработана в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона и формирования благоприятного инвестиционного климата. Решать поставленные задачи власти планируют за счет создания единых условий для стабильного ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности в регионе. Главной целью является обеспечение увеличения реального роста инвестиций в основной капитал в качестве вклада в достижение национальной цели развития на 70 процентов до 2030 года по сравнению с показателем 2020 года.

Декларация устанавливает принципы взаимодействия органов власти с бизнесом. Прежде всего, это равенство – недискриминирующий подход ко всем субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности в рамках заранее определенной и публичной системы приоритетов. Второй принцип – прозрачность, подразумевающая под собой общедоступность информации органов власти по вопросам реализации инвестиционной деятельности в Орловской области.

Также бизнесу обещано соблюдение таких принципов, как сбалансированность интересов, вовлеченность бизнеса в процесс принятия государственных решений по вопросам инвестиционной деятельности и взаимное уважение. Отметим, что Орловская область – это экспортно ориентированный регион, который благодаря выгодному географическому положению обладает значительным экспортным потенциалом. К примеру, в 2021 году предприятия и организации, зарегистрированные в Орловской области, торговали с 85 странами мира. В среднем из региона экспортируется более 500 видов товаров в 73 страны мира. Доля несырьевых товаров в экспорте региона составляет более 99 процентов. В его основе – продовольственные товары и сырье, машиностроительная продукция, металлы и изделия из них.

ИА «Орелград»