«Мост из фильма ужасов» обнаружили в Орловской области

Сооружение так обветшало, что представляет собой реальную угрозу для жизни.



В Орловской области активисты Народного фронта объединили усилия с прокуратурой Залегощенского района, чтобы понудить местные власти отремонтировать пешеходный мост через реку Неручь. Он ведет в деревню Ореховка. Активисты побывали на месте, осмотрели сооружения и пришли к выводу, что оно находится в непригодном для эксплуатации состоянии. А селянам приходится искать альтернативные пути перехода через реку или пользоваться мостом на свой страх и риск.

«К нам поступило обращение от жителей деревни Ореховка и села Казарь, в котором они попросили нас помочь с вопросом проведения ремонта пешеходного моста через реку Неручь. Мы сразу же подключились к решению этой ситуации. Совместно с представителями прокуратуры Залегощенского района выехали на место, куда пригласили главу района. Здесь пообщались с жителями, провели осмотр переправы», – рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта Владимир Филонов.

Из справки общественников следует, что этот мост связывает деревню Ореховка с самим поселком Залегощь, то есть с административным центром. Он был построен в 1960-е годы. Ремонтировать его надо капитально: как говорят активисты, бетонные опоры стали крошиться, тросы, на которых держится основная часть моста, поржавели, деревянные элементы моста сгнили. Зимой из-за обильных снегопадов один из тросов оборвался, из-за чего мост накренило.

Альтернативная переправа имеется ниже по течению реки Неручь. Но этот мост является сугубо летним – весной он регулярно подтапливается. Другой вариант – железнодорожный мост, но пешеходам ходить по таким сооружениям строго запрещено. Решать проблему собираются поэтапно. Как пояснил Владимир Филонов, с местными властями достигнута договоренность: первым делом необходимо отремонтировать альтернативный мост ниже по течению Неручи. А уже после этого «будут решаться юридические вопросы на будущий ремонт подвесного пешеходного моста».

«Также мы договорились о том, чтобы организовать работу автолавки для жителей деревни Ореховка. Пожилым людям ходить в обход далеко, поэтому необходимо, чтобы продукты первой необходимости были у них в шаговой доступности», – добавил Владимир Филонов.

«В силу того, что мост имеет важное социальное значение, прокуратурой Залегощенского района будет проведена необходимая проверка. По ее итогам будут приняты соответствующие меры», – сообщила помощник прокурора Залегощенского района Алина Трубихина.

ИА «Орелград»