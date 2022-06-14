Орловчане требуют прекратить массовые вырубки деревьев

14.6.2022 | 12:35 Новости

В Орле уже несколько дней обсуждают варварскую вырубку деревьев у КДЦ «Металлург. Всего под снос попадали 337 деревьев. Среди перечня — 20 больных деревьев, 13 сухих и усыхающих, восемь аварийных деревьев и три сорняка. В зону реконструкции попало 100 деревьев и 193 куста боярышника. Орловчане высказали недовольство вырубкой: она проводится массово и без глубокого обследования.

Орловское региональное отделение ЛДПР опубликовало видео по проблеме вырубки. В видеоролике, который сняли координатор реготделения Владислав Числов и его заместитель по Северному району Дмитрий Юдин, раскрывается план действий для прекращения вырубок.

Первым делом в ЛДПР хотят обратиться в прокуратуру. Прокуратура активно расследует дела о вырубках, однако они продолжаются. Проблема требует незамедлительного решения.

Во вторую очередь ЛДПР в Орле планирует поднять вопрос в облсовете «о законодательном обеспечении компенсационных насаждений». Речь о том, что за кажое вырубленное дерево надо посадить минимум два. Во многих областях уже вырубают деревья по такому методу, но не на Орловщине.

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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