В Орле впервые с 2019 года прошел Бал медалистов

24.6.2022 | 17:37 Новости, Образование, Общество

Медаль «За особые успехи в учении» получил 251 выпускник.

В Орловском государственном институте культуры впервые с 2019 года в очном формате был проведен Бал медалистов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Орловские школы представляла делегация из 1 408 выпускников. 251 из них удостоился медали «За особые успехи в учении»

В целом, в Орловской области, школу в 2022 году окончили более 2 700 человек. Согласно предварительным данным, более 70 из них удалось набрать максимальные сто баллов как минимум в одном и Единых государственных экзаменов. При этом, девять выпускников стали мультистобалльниками. И каждый третий из них — выпускник школ из областной столицы.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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