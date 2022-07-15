Советник Клычкова Лежнев пожаловался на «скупость» орловского Сбера

Сергей Лежнев прокомментировал открытие в Дагестане крупнейшего в России светомузыкального фонтана.

Сергей Лежнев, советник губернатора Андрея Клычкова, пожаловался своим подписчикам на руководство орловского отделения Сбера, которое, по его словам, не хочет осуществлять на Орловщине масштабных проектов благоустройства.

Поводом для очередной тирады, которая, нужно отметить, была сформулирована в непривычно сдержанной для Лежнева манере, послужило открытие в Дербенте крупнейшего в стране светомузыкального фонтана. Этот подарок жителям и гостям Дагестана сделала корпорация Сбер, потратившая на него огромные средства.

Сергей Лежнев также вспомнил масштабные проекты Сбера в городах ЦФО — Липецке и Белгороде, и посетовал на то, что орловцы свой подарок так и не получили:

«Не знаю, в чем проблема у нас в Орловской области. То ли чем-то не нравится орловскому отделению Сбербанка наш регион и его жители? То ли не интересно ему носить статус «волшебника», дарящего малышне и всем жителям Орла уютные, современные, новые зоны отдыха и досуга? То ли не хочется быть инвестором в красоту орловских общественных пространств и амбассадором нового имиджа «умных сервисов» Сбербанка? То ли неохота кому-то из орловской команды банка проявлять дружескую активность в развитии благоустройства на территории региона? Повторюсь, не знаю. Но уже пошёл третий год, а реализация проекта «фонтанного благоустройства» в Орле у Сбербанка не включается! А в это время по всей стране не умолкают благодарности жителей городов за этот фирменный проекта Сбербанка по открытию фонтанных зон и благоустройству скверов и площадей. Что не так с орловским Сбербанком?», — возмутился Лежнев.

ИА «Орелград»