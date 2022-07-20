Орловскому округу предрекли многомиллионный рост выплат по долгам

Тратить на обслуживание муниципального долга округ будет все больше.



На рассмотрение депутатов Орловского окружного Совета поступил проект внесения поправок в бюджет Орловского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Предлагается утвердить следующие основные характеристики: прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2022 год – 1,733 миллиарда рублей, общий объем расходов – 1,923 миллиарда. Резервный фонд администрации Орловского муниципального округа предлагается утвердить в размере 29 миллионов рублей. Дефицит бюджета муниципального округа, таким образом, составит 190,543 миллиона рублей.

Ранее «Орелград» уже сообщал, что администрация округа утвердила отчет об исполнении местного бюджета за первое полугодие 2022 года. Из него следует, что дефицит бюджета за отчетный период времени уже составил 57,47 миллиона рублей. При этом годовой план по собственным доходам оказался исполнен примерно на 42 процента. Судя по проекту поправок в текущий бюджет, местные власти допускают, что ближайшие годы будут непростыми в финансовом плане.

Например, планируется утвердить обновленные предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга Орловского муниципального округа. На 2022 год такой предел планируется установить в сумме 182,698 миллиона рублей, на 2023 год – в сумме 208,504 миллиона, на 2024 год – в сумме 231,313 миллиона рублей. Из документа видно, что власти прогнозируют заметное увеличение расходов на обслуживание долга, хотя в текущем проекте решения планы по новым заимствованиям не указаны. Гарантии и поручительства за счет средств бюджета муниципального округа в первом полугодии 2022 года не предоставлялись, заимствования не производились, бюджетные кредиты не выделялись.

Можно также отметить, что структура расходов бюджета муниципального округа в этом году характеризуется социальной направленностью. Согласно официальным данным, в первой половине года удельный вес расходов на социальную сферу в общем объеме расходов составил 74,3 процента, или 597,063 миллиона рублей. Причем расходы на выплату заработной платы бюджетникам (с начислениями) составили 517,721 миллиона рублей. На оплату коммунальных услуг из бюджета было потрачено 41,463 миллиона, расходы на питание воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных учреждений составили 26,959 миллиона.

ИА «Орелград»