Общественные деятели Орла предложили решение проблемы бездомных животных

В Орле активно обсуждают проблему бродячих собак. По данным Роспотребнадзора, с начала года в регионе от укусов животных пострадали более 200 человек, и это лишь зарегистрированные случаи.

Орлу не хватает приютов для животных, убеждены жители. Сегодня в орловском приюте «Альфа» содержится более 70 собак. Десятки животных при этом находятся на передержке у волонтеров. Несмотря на большую работу, число бродячих животных меньше не становится.

Многие жители областного центра активно жертвуют на решение проблемы бродячих животных. На днях прихожане Всехскорбященского храма пригородного поселка Знаменка Орловского муниципального округа установили отдельную церковную кружку для сбора пожертвований в помощь бездомным животным.

Орловчане отмечают, что усилий зооволонтеров и частных благотворителей явно недостаточно для решения проблемы. Вопрос необходимо решать системно на законодательном уровне, убеждены орловские политики.

Общественный деятель Дмитрий Юдин обратил внимание на то, что если раньше речь шла о дискомфорте, то сейчас бродячие собаки — серьезная угроза безопасности для жителей.

— Решать проблему нужно сейчас. К зиме псы расплодятся еще больше и начнут вести себя более агрессивно. А рядом дети идут в школу и на секции. Да и многие взрослые опасаются бродячих собак. Я понимаю, что проблема бездомных животных появилась из-за безграмотно принятого федерального закона, который запретил отстрел даже агрессивных особей. А регионы, в том числе и Орловская область, не справились с задачей создания приютов и служб отлова животных.Пока федеральное законодательство не скорректировали, в Орле необходимо создавать приюты. На мой взгляд, это должно быть частно-государственное партнерство: муниципалитет должен поддержать инициативы зооволонтеров. Без них мэрия с приютом не справится. А им нужен ресурс, в первую очередь — организационный и финансовый. Один большой приют вряд ли решит проблему. Несколько небольших будут работать куда эффективнее. И создавать их следует в проблемных территориях, — подчеркнул он.

Координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Числов отмечает, что решение вопроса с приютами должно сопровождаться профилактической кампанией: орловчане должны ответственнее относиться к животным.

— Нам, орловчанам, нужно ответственно относиться к домашним животным. Приручил — не выбрасывай! Появились щенки – пристраивай в хорошие руки, но не оставляй на улице. Именно с ответственного отношения к животным начинается решение проблемы. Но приюты, безусловно, нужны, без них собак на улицах меньше не станет, — подчеркнул Числов.

Владислав Числов также добавил, что Орловское региональное отделение ЛДПР намерено добиваться реализации программы с приютами после широкого общественного обсуждения.