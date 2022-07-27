Прокуратура заинтересовалась выбором места для нового корпуса поликлиники №1 в Орле

27.7.2022 | 11:03 Медицина, Новости, Общество

Вариант со зданием в переулке Артельный не устроил жителей Железнодорожного района.

Прокуратура Орловской области примет участие в выборе места для строительства нового здания поликлиники № 1 по городу Орлу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее власти собирались строить здание в переулке Артельный (Северный район). Это вызвало шквал критики, возмущения и жалоб со стороны жителей Железнодорожного района. В мэрии проходили общественные слушания, и все присутствующие горожане признали переулок Артельный недопустимым местом для нового здания.

«Принимая во внимание социальную значимость планируемого к строительству объекта, органами прокуратуры региона совместно с органами власти будут проработаны варианты места его расположения с учетом мнения жителей города», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

ИА «Орелград»

 

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