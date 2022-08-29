Орловская прокуратура рассмотрит заявление ЛДПР по бюсту маршалу Жукову

Координатор регионального отделения ЛДПР по Орловской области Владислав Числов обратился в прокуратуру из-за числа звезд на бюсте маршалу Жукову. Некорректное число звезд Героя СССР он считает оскорблением ветеранов и глумлением над исторической памятью.

Координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного совета Владислав Числов обратился по данному поводу в прокуратуру. Заявление в надзорное ведомство направлено по факту подозрения в оскорблении ветеранов и нарушения части 3 статьи 67.1 Конституции РФ (защита исторической правды).

— Власти Орла отобрали у маршала одного «Героя СССР». Мы считаем, что подобное поведение мэрии Орла – плевок в историю, оскорбление ветеранов и глумление над Великой Победой. ЛДПР всегда выступало, выступает и будет выступать за сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне! – заявил Владислав Числов.

В ЛДПР считают недопустимым бездействие властей. В региональном отделении партии намерены взять ситуацию на контроль и довести ее до логического решения. Это либо исправление бюста, либо размещение рядом с ним информационного cтенда с описанием всех заслуг и наград легендарного маршала. Механизмом подобного решения проблемы может стать решение депутатов Орловского городского Совета, у которых есть соответствующие полномочия.

Публичных комментариев по факту некорректного изображения маршала на бюсте от властей Орла пока не поступало. Это не первый скандал вокруг площади маршала Жукова в Орле.

Сейчас идет следствие по делу о хищении 15 млн рублей, выделенных на ремонт площади маршала Жукова в Орле. Прокуратура совместно с УФСБ России по Орловской области провела проверку, в рамках которой дала правовую оценку действиям должностных лиц администрации Орла. Фигурантом выступает первый вице-мэр Орла Олег Минкин. По версии следствия, ООО «Техспецкомплект» по контракту разрабатывало проектно-сметную документацию для ремонта площади. Однако контролирующие компанию лица указали в документе необоснованно высокие цены на материалы. «Орелгосэкспертиза» дала положительное заключение на смету и отдала документы в управление коммунального хозяйства.