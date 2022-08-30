ЛДПР выйдет на массовые мероприятия в Орловской области с имперским флагом

30.8.2022 | 12:30 Новости, Общество, Политика

ЛДПР в Орловской области будет использовать имперский флаг на публичных массовых мероприятиях. Соответствующее решение приняли в региональном отделении партии.

Активисты ЛДПР будут использовать имперский флаг на общегородских митингах и больших праздниках, торжественных акциях и локальных мероприятиях. Черно-желто-белое знамя в партии намерены разворачивать как на политических, так и на иных общественно значимых событиях: от Дня города и 9 Мая до Дня Конституции и 23 февраля.

В последние годы российские партии часто выносят на публичные акции не только свои флаги, но и общероссийскую символику. «Единая Россия» регулярно выходит на митинги с флагами России, левые партии выносят  Знамя Победы. В ЛДПР также часто разворачивают на акциях триколор, но всегда с трепетом относились и к имперскому флагу: о его символическом и идеологическом значении не раз говорил лидер партии Владимир Жириновский, подчеркнули в партии. Жириновский при жизни не раз предлагал вернуть имперский флаг в качестве государственного и не раз выносил этот вопрос на обсуждение в Государственной Думе.

— Сегодня многие общественники и политические деятели стесняются имперского флага. В ЛДПР уважают черно-желто-белое полотно. С почетом относиться к имперскому флагу не раз завещал лидер нашей партии – Владимир Жириновский. Черно-желто-белый флаг символизирует нашу великую историю, блестящие марши русского оружия по Европе в XVII, XVIII и XIX веках, он напоминает об империи, которая правила четвертой частью света – от Польши до Аляски! – говорит координатор регионального отделения Владислав Числов.

Он подчеркнул, что имперский флаг – неотъемлемая часть истории великой России, символ ее великих побед и достижений. ЛДПР вынесет имперский флаг на ближайшие массовые мероприятия в Орле и области.

Гербовый флаг Российской империичёрно-жёлто-белый флаг, чёрно-оранжево-белый флаг, флаг гербовых цветов, в современном просторечии также «имперский флаг«. Это флаг Российской империи с 11 июня 1858 года по 29 апреля 1896 года. Неофициально использовался и до, и после этого периода.

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