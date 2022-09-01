Янки, гоу хоум! В Орле по инициативе ЛДПР появились антиамериканские билборды

1.9.2022 | 13:11 Новости, Политика

Орловское региональное отделение ЛДПР установило в Орле билборды «Янки, руки прочь от славян. В партии заявили, что продолжают курс Владимира Жириновского, который последовательно выступал против вмешательства США в дела России.

В ЛДПР подчеркнули, что это небольшой в масштабе страны, но значимый для Орла и орловчан вклад в информационную войну.

Билборды в Орле появились по инициативе регионального отделения. Установил их кандидат в депутаты Орловского городского Совета  Александр Кузнецов.

— Сегодня дошло до того, что США руками украинских властей стравливают два братских народа, накачивая украинскую армию оружием и наемниками. Российские власти вычистили из страны десятки американских НКО, которые под видом общественной деятельности занимались подрывной пропагандой. А сколько их еще осталось… США – руки прочь от славян! Янки, гоу хоум! – заявил координатор регионального отделения ЛДПР по Орловской области Владислав Числов.

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