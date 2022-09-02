ЛДПР обратит внимание прокуратуры на вероятные нарушения при строительстве футбольного манежа в Орле

Участники проекта «Мониторинг государственных закупок» Орловского регионального отделения ЛДПР заподозрили серьезные нарушения при строительстве футбольного манежа в Орле.
На строительство крытого манежа на улице Тургенева были выделены 471,5 миллиона рублей. Единственным участником и победителем конкурсных процедур стали ООО «Управление капитального строительства». Контракт, как следует из данных закупки, с предприятием заключили в апреле прошлого года. Госконтракт не предусматривал аванса, но первого ноября появилось соглашение о 10% авансировании. Уже 23 декабря вышло новое соглашение, согласно которому цена контракта выросла почти на треть: с 471 584 430 рублей до 604 135 550 рублей.
Данные соглашения к контракту не соответствуют законодательству РФ, считают эксперты проекта регионального отделения ЛДПР. Заключив соглашения в ноябре и декабре, стороны, при отсутствии исключительных оснований, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменили существенные условия контракта о порядке оплаты. Это противоречит законам о контрактной системе.
Уже в этом году соглашением от 20 апреля года размер авансирования увеличивается до 30%, а соглашением от 26 июля — до 40%, следует из материалов. Стороны при заключении данных соглашений ссылаются на ч. 65.1 ст. 112 44-ФЗ. Однако в законах прописано, что отсутствие достаточных денежных средств у подрядчика не является обстоятельством непреодолимой силы, не зависящим от сторон контракта, поэтому законность данных соглашений вызвала у экспертов вопросы.
— Футбол в Орловской области находится в упадке. Детям негде тренироваться, а единственный манеж не могут построить без лишних вопросов. Я уж молчу о том, что ФК «Орел», потерявший профессиональный статус, уже несколько лет обещают вернуть в профессиональный футбол, да вот только никак не вернут. А ведь Орловская область дала российскому футболу многих выдающихся игроков: от легендарного Юрия Семина до вратаря Александра Селихова. Но данная ситуация возмущает тем, что все это происходит вокруг объекта для детского спорта. Вот так чиновники и нерадивые подрядчики относятся к юным спортсменам, – заявил координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного совета Владислав Числов.
В ЛДПР направят материалы расследования в прокуратуру. Согласно законодательству РФ, если подозрения в махинациях вокруг контракта подтвердятся, подрядчик должен вернуть аванс и проценты за пользование бюджетными средствами, а стоимость работ должна вернуться к изначальной.