ЛДПР обратит внимание прокуратуры на вероятные нарушения при строительстве футбольного манежа в Орле

Участники проекта «Мониторинг государственных закупок» Орловского регионального отделения ЛДПР заподозрили серьезные нарушения при строительстве футбольного манежа в Орле.

На строительство крытого манежа на улице Тургенева были выделены 471,5 миллиона рублей. Единственным участником и победителем конкурсных процедур стали ООО «Управление капитального строительства». Контракт, как следует из данных закупки, с предприятием заключили в апреле прошлого года. Госконтракт не предусматривал аванса, но первого ноября появилось соглашение о 10% авансировании. Уже 23 декабря вышло новое соглашение, согласно которому цена контракта выросла почти на треть: с 471 584 430 рублей до 604 135 550 рублей.

Данные соглашения к контракту не соответствуют законодательству РФ, считают эксперты проекта регионального отделения ЛДПР. Заключив соглашения в ноябре и декабре, стороны, при отсутствии исключительных оснований, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменили существенные условия контракта о порядке оплаты. Это противоречит законам о контрактной системе.

Уже в этом году соглашением от 20 апреля года размер авансирования увеличивается до 30%, а соглашением от 26 июля — до 40%, следует из материалов. Стороны при заключении данных соглашений ссылаются на ч. 65.1 ст. 112 44-ФЗ. Однако в законах прописано, что отсутствие достаточных денежных средств у подрядчика не является обстоятельством непреодолимой силы, не зависящим от сторон контракта, поэтому законность данных соглашений вызвала у экспертов вопросы.