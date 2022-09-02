ЛДПР обратит внимание прокуратуры на вероятные нарушения при строительстве футбольного манежа в Орле

2.9.2022 | 9:26 Закон и порядок, Новости, Политика, Спорт

Участники проекта «Мониторинг государственных закупок» Орловского регионального отделения ЛДПР заподозрили серьезные нарушения при строительстве футбольного манежа в Орле.

На строительство крытого манежа на улице Тургенева были выделены 471,5 миллиона рублей. Единственным участником и победителем конкурсных процедур стали ООО «Управление капитального строительства». Контракт, как следует из данных закупки, с предприятием заключили в апреле прошлого года. Госконтракт не предусматривал аванса, но первого ноября появилось соглашение о 10% авансировании. Уже 23 декабря вышло новое соглашение, согласно которому цена контракта выросла почти на треть: с 471 584 430 рублей до 604 135 550 рублей.

Данные соглашения к контракту не соответствуют законодательству РФ, считают эксперты проекта регионального отделения ЛДПР. Заключив соглашения в ноябре и декабре, стороны, при отсутствии исключительных оснований, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменили существенные условия контракта о порядке оплаты. Это противоречит законам о контрактной системе.

Уже в этом году соглашением от 20 апреля года размер авансирования увеличивается до 30%, а соглашением от 26 июля — до 40%, следует из материалов. Стороны при заключении данных соглашений ссылаются на ч. 65.1 ст. 112 44-ФЗ. Однако в законах прописано, что отсутствие достаточных денежных средств у подрядчика не является обстоятельством непреодолимой силы, не зависящим от сторон контракта, поэтому законность данных соглашений вызвала у экспертов вопросы.

— Футбол в Орловской области находится в упадке. Детям негде тренироваться, а единственный манеж не могут построить без лишних вопросов. Я уж молчу о том, что ФК «Орел», потерявший профессиональный статус, уже несколько лет обещают вернуть в профессиональный футбол, да вот только никак не вернут. А ведь Орловская область дала российскому футболу многих выдающихся игроков: от легендарного Юрия Семина до вратаря Александра Селихова. Но данная ситуация возмущает тем, что все это происходит вокруг объекта для детского спорта. Вот так чиновники и нерадивые подрядчики относятся к юным спортсменам, – заявил координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного совета Владислав Числов.

В ЛДПР направят материалы расследования в прокуратуру. Согласно законодательству РФ, если подозрения в махинациях вокруг контракта подтвердятся, подрядчик должен вернуть аванс и проценты за пользование бюджетными средствами, а стоимость работ должна вернуться к изначальной.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования