ЛДПР призвала Зюганова наказать Клычкова за люксовую иномарку

Координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Числов написал лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо, в котором просит разобраться в ситуации с люксовой иномаркой в гараже областной администрации.

О том, что в автопарке БУ ОО «Орловское автохозяйство» содержат люксовую иномарку, которая попала туда в обход закона о госзакупках, участники проекта «Мониторинг государственных закупок» Орловского регионального отделения ЛДПР сообщили накануне. Об этом писал «Орелград«.

Речь идет об автомобиле Genesis G90, мощностью 370 лошадиных сил. Стоит такая машина от 10 миллионов рублей. По данным регионального отделения, закупка на автомобиль не производилась, и как машина попала в автопарк областной администрации, неясно.

В письме региональное отделение ЛДПР напомнило о том, что обладание столь дорогой машиной при нынешней экономической ситуации не соответствует идеалам, которые должен исповедовать партийный губернатор-коммунист. Владислав Числов попросил Геннадия Зюганова провести с Андреем Клычковым воспитательную работу, напомнить о коммунистических идеалах и вернуть его на правильную дорогу.

— У губернатора может быть только одна позиция – «с народом». Но приближает ли губернатора Клычкова к народу люксовая иномарка? – говорится в письме.

В ЛДПР ранее направили запрос по Genesis G90 из автопарка областной администрации в прокуратуру Орловской области.