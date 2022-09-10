Сборщики долгов подали в суд на высокопоставленного пристава

Микрокредитная компания просила признать действия пристава незаконными.



Как сообщает Новодеревеньковский районный суд, рассмотрена жалоба микрокредитной компании на постановление судебного пристава о привлечении ее к административной ответственности. Подробности рассказала пресс-служба данного суда. История началась в апреле 2022 года, когда постановлением заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области микрокредитная компания была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ.

По данной статье сборщиков долгов наказывают за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Компании было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Кстати, это минимально возможное наказание для юридических лиц, максимальное – штраф в размере 500 тысяч рублей.

Однако микрокредитная компания не согласилась даже с минимальным наказанием и обратилась в Новодеревеньковский районный суд с жалобой на действия пристава. Как следует из материалов дела, ранее между ней и местным жителем был заключен договор займа. Заемщик вовремя его не вернул и у него образовалась просроченная задолженность. После этого на телефон должника стали поступать сообщения с требованиями оплатить задолженность, содержащие угрозы и неприличные высказывания.

Должник пожаловался на действия сборщиков долгов в службу судебных приставов. Она провела проверку по жалобе, сочла доводы должника подтвердившимися. При рассмотрении дела в суде также было установлено, что микрокредитная компания нарушала требования закона, пытаясь «выбить долг» запрещенными способами. Ее вина «подтверждается представленными доказательствами, всесторонне, полно и объективно исследованными и получившими надлежащую оценку в постановлении должностного лица». При таких обстоятельствах, суд не нашел оснований для отмены постановления пристава. Впрочем, сборщики долгов вправе обжаловать решение в суде вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»