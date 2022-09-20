Председатель ЛДПР высоко оценил работу Орловского реготделения партии

В Москве председатель ЛДПР Леонид Слуцкий вручил благодарственное письмо координатору Орловского регионального отделения Владиславу Числову. Лидер партии заявил, что в Орле добились высоких результатов в период проведения Общероссийского приёма в ЛДПР памяти Владимира Жириновского.

— Владислав Числов в свое время был известен как популярный блогер, журналист, главный редактор СМИ. Сегодня он депутат облсовета, но свою медийную известность и партийную работу Числов поместил в одну систему координат. Результатом этой эффективной работы стало то, что сотрудницы регионального отделения просто не успевали обрабатывать заявления от желающих вступить в ЛДПР. Это нестандартный подход. Владимир Вольфович очень ценил нестандартный подход, — сказал Леонид Слуцкий.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что результаты Орловского регионального отделения впечатляют. Владислав Числов поблагодарил Леонида Слуцкого за доверие и пообещал не сбавлять обороты

— Вовремя поставленная задача зачастую мобилизует. Когда мы получили задание по мемориальному приему в партию, мы подумали, а почему бы нам не стать первыми, не достичь высоких результатов? Три месяца – мы в лидерах, у нас высокие темпы. Это серьезная работа, я горжусь Орловским региональным отделением. Готовы работать дальше, — заявил Числов.

За время мемориального приема более 497 жителей Орловской области вступили в ЛДПР. В региональном отделении продолжают активную работу по этому направлению.