ЛДПР уличила орловских чиновников в закупках бензина по завышенным ценам

Партийный проект «Мониторинг государственных закупок» Орловского регионального отделения ЛДПР провел расследование по закупкам бензина и ГСМ за счет областного бюджета.

Данные мониторинга выявили, что в Орловской области и в 2021 году, и весной 2022 года бензин и ГСМ закупали по ценам значительно выше рыночных. Для этого использовалась хитрая схема: бюджетные учреждения покупали не ГСМ, а «услуги топливных карт». В этом случае поставщик получал дополнительную возможность для заработка, а бюджетные траты по факту оказывались больше, говорится в сообщении регионального отделения.

В частности, подчеркнули в ЛДПР, при цене АИ-92 на АЗС города Орла 47 рублей 10 копеек за литр (по состоянию на момент закупок), бюджетные организации его покупали по цене до 57 рублей 77 копеек за литр. АИ-95: 50 рублей 80 копеек за литр на заправках, до 59 рублей 32 копейки за литр – в закупках. Дизельное топливо: 52 рубль 20 копеек за литр на заправках, до 58 рублей 35 копеек за литр в закупках. По ряду закупок переплата составляла до 20%, обращают внимание в региональном отделении.

— «Странные» закупки производились и в конце 2021 года, и весной 2022 года. Формат «топливных карт» используется для обхода претензий со стороны антимонопольной службы. Это порочная практика. Зачем транжирить на бензине? Теперь разбираться будет прокуратура. В региональном отделении ЛДПР уже написали соответствующее заявление, — отметил координатор регионального отделения ЛДПР, депутат облсовета Владислав Числов.

В партии также опубликовали таблицу с закупками, чтобы каждый мог лично убедиться в том, что топливо закупалось по нерыночным ценам.