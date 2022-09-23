ЛДПР выявила «странную» закупку мобильных ФАПов орловскими чиновниками

Орловское региональное отделение ЛДПР в рамках проекта «Мониторинг государстсвенных закупок» выявило «странные» закупки модульных фельдшерско-акушерских пунктов. По всем признакам стоимость конструкций на момент установки превышала цены рынка.

Как рассказали в реготделении, в 2020 году Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области провел конкурсы на строительство 39 модульных ФАПов. Департамент определил максимальную цену контрактов из расчета в 4 миллиона 560 тысяч рублей за один ФАП площадью 69 кв.м., или свыше 66 тысяч рублей за кв.м. Это на тот момент было втрое дороже рыночной цены для модульных ФАПов. К тому же, для Орловской области такая стоимость квадратного метра для коммерческой или жилой недвижимости на момент закупок сама по себе являлась сильно завышенной.

В итоге 10 ФАПов построили по цене 3 миллиона 990 тысяч рублей, или 58 тысяч рублей за кв.м., а 29 ФАПов по цене 3 млн 374 тыс. 400 рублей, или 45,5 тысяч рублей за кв.м. Для сравнения: в среднем по стране стоимость модульных конструкций ФАПов в 2020 году не превышала 21 тысячи рублей за квадратный метр, отмечают в ЛДПР.

— Орловские власти постоянно жалуются на недофинансирование системы здравоохранения, а потом допускают такое транжирство. Бездумное освоение бюджетных средств на медицину во время пандемии коронавируса недопустимо! Мы попросим прокуратуру Орловской области дать оценку действиям властей, — заявил координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Облсовета Владислав Числов.

В реготделении также опубликовали файл со всеми данными для тех, кто желает изучить тему.