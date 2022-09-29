ЛДПР разбирается в странной закупке на содержание дорог Орла

12 апреля 2022 года «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» после госзакупки получила контракт по содержанию дорог и искусственных сооружений в Орле на 147 миллионов рублей. В огромную закупку включили сразу несколько больших лотов. Закупка вызвала вопросу у проекта «Мониторинг государственных закупок» Орловского регионального отделения ЛДПР. Принцип «сделаем все, и даже больше» в данном случае может обернуться потерей качества и лишними затратами, считают в партии. О том, что не так в закупке, они рассказали сегодня.

В рамках закупки №0154300014622000298 обозначалось, что все работы будут выполнены в один этап. При этом в закупке был большой объем приемок выполненных работ, и каждая расписана отдельно. Но по закону приемка в данном случае должна быть одна. Это отдельный этап исполнения контракта. В противном случае, должно быть несколько контрактов.

Таким образом, считают в партии, соблюдение 44-фз в рамках обозначенного количества этапов и чистоты финансирования работ вызывает серьезные вопросы.

— В один лот включили все: содержание дорог, содержание тротуаров, разметку, дезинфекцию, деревья, покос травы, ямочный ремонт… Это может привести к нарушению принципа конкурентности. Фактически, работа «Спецавтобазы» с нарушением закона была профинансирована из бюджета. Вопросы могут появиться и к качеству работ: мы искренне сомневаемся, что одна организация работает по столь широкому профилю. Сделали все сами? Сомнительно. Нанимали субподрядчиков? Тогда это лишние бюджетные траты, — отметил координатор Орловского регионального отделения ЛДПР Владислав Числов.

В партии заявили, что направят запрос в прокуратуру с просьбой проанализировать закупку.