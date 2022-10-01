ЛДПР уличила орловских чиновников в переплате при замене лифтов

Участники проекта «Мониторинг государственных закупок» Орловского регионального отделения ЛДПР выявили существенное завышение цен при закупке лифтов для многоэтажных домов.

Как говорится в материалах, опубликованных региональным отделением, столичная компания «Трансэнерго», 25 октября 2021 года выигравшая аукцион, обязалась установить 207 лифтов за 563,2 миллиона рублей. Работы на каждом объекте оценивались в 2,77 миллиона рублей, из них 2,6 миллиона должны были пойти на закупку лифтового оборудования и монтаж.

Согласно открытым данным, стоимость лифта грузоподъемностью в 400 кг составляет от 1,1 миллиона рублей в варианте эконом, до 1,7 миллиона рублей в варианте премиум. Стоимость работ по замене лифтового оборудования оценивается в среднем в 60 тысяч рублей за этаж или 540 тысяч рублей за полный объем работ. Таким образом, отмечают в ЛДПР, даже если бы на территории Орловской области монтировали лифты премиум класса, то каждый лифт обошелся бы не дороже 2 миллионов 300 тысяч рублей. А если бы решили ограничиться экономом, то данная цифра не превысила бы 1 миллиона 640 тысяч рублей.

Фондом капремонта Орловской области на замену одного лифта было заложено 2,6 миллиона рублей, что на 400 тысяч – 1 миллион больше, чем та сумма в которую можно было бы уложиться, если бы закупались услуги у частных поставщиков без укрупнения лота. Укрупнение лота действует исключительно в интересах конкретных крупных поставщиков, говорится в материалах партии. Таким образом, при замене 207 лифтов по различным оценкам фонд капремонта переплатил от 83 то 207 миллионов рублей.