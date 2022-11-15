Советнику Андрея Клычкова пожаловались на варежки и яркие шапки, якобы закупленные властями для военных

15.11.2022 | 16:49 Новости, СВО

Сергей Лежнев рассказал о фейках, связанных с закупкой вещей для военных.

Советник губернатора Клычкова Сергей Лежнев рассказал об общении с женщиной, обвинившей региональные власти в том, что они, якобы, закупили мобилизованным военным яркие шапки и «варежки для кочегаров-каторжников».

По словам женщины, фотографии со странными вещами были присланы ей из воинской части. Лежнев парировал эти обвинения, заявив, что военным не закупают варежки, а все шапки, доставленные в армию подобраны в традиционных военных цветах, без ярких оттенков.

«Мы ведём закупки большими партиями у фабрик и предприятий, все упаковывается в коробки (не в пакеты), на каждой вещи есть фирменная этикетка с данными производителя», — уточнил Лежнев, сказав что именно так «рождаются вбросы и фейки подобно истории с рюкзаком».

Напомним, 7 ноября экс-зампред облсовета Валентина Остроушко опубликовала видеозаписи с российскими военными, на которых они пожаловались на качество вещей, закупленные орловскими властями — рвущиеся рюкзаки, гнущиеся ножи, «деревянные берцы» и неработающие фонари. Видео вызвали огромный общественный резонанс и спровоцировали Андрея Клычкова на ряд неоднозначных высказываний, которые, в свою очередь, спровоцировали еще бОльший резонанс.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования