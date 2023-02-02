Мэрия объяснила причину проблем с общественным транспортом

Навести порядок мешают низкие штрафы и низкие зарплаты водителей.

Как сообщает Федерация профсоюзов Орловской области, в Орле состоялось повторное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Изначально оно было назначено на декабрь, но тогда на него не явились работодатели. На этот раз заседание состоялось практически при полной явке всех сторон. Комиссия, прежде всего, рассмотрела выполнение своих решений в 2022 году. От имени мэрии выступил заместитель начальника отдела развития предпринимательства и трудовых отношений Александр Степанов.

Он доложил, что практически все рекомендации и предложения сторонами социального партнерства были выполнены или находятся в стадии исполнения. Исключением назвал решение об организации работы общественного транспорта в областном центре в вечернее время. Была названа и причина того, что порядок в этой сфере навести не удается. Вернее, было названо несколько причин. Первая — низкий размер штрафа за несоблюдение перевозчиками установленных графиков движения. Со слов чиновника, он составляет всего 100 рублей, а таким штрафом перевозчика-нарушителя не напугать.

Вторая причина — низкий уровень зарплат водителей автобусов МУП «ТТП», из-за чего предприятие испытывает хронический дефицит кадров. В свою очередь это не дает возможности муниципальному транспорту заместить нерадивых частных перевозчиков.

«С 1 февраля МУП «ТТП» поднимает зарплату водителям автобусов, что может привлечь на предприятие дополнительные кадры и решить вопрос с недобросовестными перевозчиками в пользу муниципального транспорта», — цитирует докладчика пресс-служба Федерации профсоюзов.

Также комиссия рассмотрела «вопрос согласования повышения стоимости проездного билета, действие которого распространяется на дачные маршруты». В этом году его цена вырастет с 250 рублей до 310.

«Так как этот вопрос утром уже был принят на сессии горсовета, то профсоюзная сторона настоятельно рекомендовала рассматривать вопросы повышения тарифов до того, как решения по ним уже приняты», — отметили по этому поводу в Федерации профсоюзов.

ИА «Орелград»