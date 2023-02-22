Транспортная прокуратура договорилась с обществом инвалидов

Стороны заключили соглашение о взаимодействии.

Орловский транспортный прокурор заключил соглашение о взаимодействии с Орловской областной организации «Всероссийское общество инвалидов». Как пояснили в надзорном ведомстве, документ был подписан по инициативе его руководителя Матвея Степанова. От имени второй стороны он был скреплен подписью председателя общественной организации Натальи Мацькив. Одновременно было принято решение о проведении регулярных рабочих совещаниях и об оперативном рассмотрении возникающих в процессе сотрудничества вопросов.

«В рамках соглашения предусмотрено взаимодействие в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и охраняемых законом интересов маломобильных групп граждан, улучшения качества предоставляемых услуг в сфере железнодорожного транспорта, обмен информацией о выявленных нарушениях прав и законных интересов маломобильных групп граждан, проведение совместных приемов граждан, участие в правотворческой деятельности и правовом просвещении граждан», — пояснили в Орловской транспортной прокуратуре.

Напомним, ранее на заседании ведомственной коллегии прокурор Орловской области Алексей Тимошин в качестве приоритетов работы обозначил защиту социальных прав граждан, в первую очередь ветеранов, инвалидов и граждан престарелого возраста, охрану их здоровья и права на надлежащее лекарственное и медицинское обеспечение. Он напомнил, например, что в минувшем году принятия мер прокурорского реагирования потребовали факты не обеспечения льготников, многие из которых являются инвалидами, лекарствами.

«Были проведены тематические приемы, — сообщила по этому поводу пресс-служба прокуратуры региона. — По материалам прокурорских проверок расследуется три уголовных дела по фактам ненадлежащего контроля регионального департамента здравоохранения за деятельностью подведомственных медицинских учреждений при распределении лекарственных препаратов, повлекшим истечение срока их годности и неэффективное расходование бюджетных денежных средств. В результате принятых прокурорами мер было обслужено свыше 400 тысяч рецептов на общую сумму свыше 800 миллионов рублей. Эта работа продолжена и в текущем году».

ИА «Орелград»