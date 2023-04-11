«Росатом» поможет цифровизовать Орловскую область

11.4.2023 | 13:35 Новости, Общество

Сегодня наш регион посетил директор представительства госкорпорации.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Михаил Афанасьев встретился с Вадимом Тарасовым, замгубернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам. На встрече обсуждалось участие «Росатома» в проектах по цифровизации региона, а также возможные инициативы в сфере государственно-частного партнёрства, сообщила пресс-служба губернатора.

Затем Афанасьев посетил научно-технический центр биомедицинской фотоники. Это учреждение функционирует на базе Орловского государственного университета имени Тургенева. Как отметил ректор вуза Александр Федотов, центр «является важной площадкой для исследований и крупнейшей образовательной базой».

В минувшем году Орловская область, как и шесть других регионов России, стала «пробным субъектом» для реализации нового проекта ГК «Росатом» под названием «Сквозной инвестиционный поток». Суть проекта состоит в снятии ряда административных барьеров, тормозящих процесс инвестирования. В первую очередь, речь идёт об оперативном подключении к объектам инфраструктуры.

ИА «Орелград»

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